Путин выступил против «продавливания» роста энерготарифов

Президент Владимир Путин на заседании комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК заявил о недопустимости «продавливания» роста энерготарифов.

«Сегодня в отдельных субъектах сложилась практика «продавливания» необоснованного роста тарифов, в итоге вырученные средства идут не на развитие региональной энергетики, а в карман к конкретным лицам, близким к тем, кто принимает решения подобного рода», – сказал президент.

Он предложил изменить эту ситуацию, внедрив эталонный принцип формирования тарифов, передает РИА «Новости».

При этом Путин отметил, что газификация российских регионов растет недостаточными темпами. «Темпы, к сожалению, не те, на которые мы рассчитывали в последнее время», – отметил президент, передает ТАСС.

По его словам, данную проблему следует решать федеральным органам власти совместно с Газпромом, независимыми производителями и местными региональными органами власти

Президент также отметил, что модернизация тепловых электростанций (ТЭС) в России должна вестись с максимальной опорой на использование отечественного оборудования. По его словам, за последние годы удалось существенно нарастить возможности инфраструктуры в этой сфере.

Путин также отметил, что топливно-энергетический комплекс России, несмотря на сложности рыночной конъюнктуры и санкции, сумел ответить на стоящие перед ним вызовы.