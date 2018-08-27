Путин заявил об эффективном ответе ТЭК на стоящие перед Россией вызовы

Топливно-энергетический комплекс России, несмотря на сложности рыночной конъюнктуры и санкции, сумел ответить на стоящие перед ним вызовы, заявил президент Владимир Путин в ходе заседания комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК.

«В условиях сложной рыночной конъюнктуры последних лет и искусственных внешних ограничений российский ТЭК сумел эффективно ответить на стоящие перед ним вызовы», – заявил президент, передает РИА «Новости».

Он отметил, что по итогам 2017 года Россия в очередной раз подтвердила статус одного из лидеров глобального энергетического рынка, заняв первое место в мире по объему добычи нефти и второе – по добыче газа. Кроме того, Россия входит в число ведущих стран по объемам выработки электроэнергии и добыче угля.

В то же время президент отметил, что конкуренция на глобальном энергетическом рынке существенно обострилась. «Поэтому крайне важно эффективно использовать наши конкурентные преимущества и диверсифицировать маршруты поставок, выходить и закрепляться на новых рынках», – сказал Путин.