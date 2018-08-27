Мадрид заявил о желании России стать великой державой

Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель выразил мнение, что Россия вновь хочет стать великой державой.

«Россия возвращается, она вновь хочет стать великой державой, но у России ВВП примерно, как у Италии», – сказал глава внешнеполитического ведомства, передает ТАСС.

В то же время он отметил, что Россия «является крупной военной державой, поскольку обладает ядерным оружием».

В июле министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель заявил, что западным странам придется смириться с фактом возвращения России на международную арену.