Журналистка пожаловалась на харассмент во время прямого эфира

Испанская журналистка Элизабет Лопес рассказала, что подверглась попытке домогательства во время прямого эфира.

Девушка передавала с места событий, как неожиданно к ней подскочил неизвестный мужчина и поцеловал в голову. Корреспондент продолжила рассказывать о событии, но после эфира опубликовала пост на своей странице в Twitter, выразив возмущение произошедшим.

«Это неприятная и недопустимая ситуация. Огромный недостаток уважения и переизбыток сексистского отношения», – приводит ее слова «Ридус». Запись журналистки сопровождается хештегом #enoughalready («хватит уже»).

Ролик просмотрели более 1 млн раз, запись девушки набрала свыше 16 тыс. репостов.

В июле похожая ситуация произошла на чемпионате мира по футболу. Российский фанат набросился с поцелуями на немецкую журналистку Жюльет Гонсалес Теран. Позже мужчина признал, что поступил неправильно, и лично извинился перед девушкой.