Атташе французского посольства обокрали в Москве

Неизвестный совершил кражу из московской квартиры сотрудницы посольства Франции в России, сообщил источник в правоохранительных органах.

«24 августа неизвестный проник в квартиру француженки, которую она снимает в центре Москвы. Предположительно, он смог подобрать ключ от двери. Из шкатулки он тайно похитил принадлежащие иностранке ювелирные изделия на сумму около 6 тыс. евро», – сообщил источник ТАСС.

Он отметил, что потерпевшая «работает в посольстве Франции в должности атташе».

По факту инцидента возбуждено дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище».

Напомним, в апреле посол Кипра на Украине Луиса Телемаху был ограблен в спортивном клубе в центре Киева.