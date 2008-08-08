Музыканты обесценили влияние Цоя на слушателей

По мнению российских музыкантов Юрия Лозы и Вадима Степанцова, у лидера группы «Кино» Виктора Цоя не было песен, которые могли бы повлиять на формирование взглядов слушателей.

В Сети разгорелся спор между российскими музыкантами касательно влияния Цоя на слушателей. Певец Юрий Лоза заявил, что «специально пробежался по самым знаковым песням Виктора и не нашел в них ничего, что могло бы хоть как-то повлиять на формирование взглядов его слушателей».

«По моим наблюдениям, практически все популярные артисты, сподобившиеся умереть молодыми, автоматически становились культовыми, и Цой не является исключением из правил. И даже те, кто в то веселое время стояли с ним рядом на сцене, но остались жить и здравствовать, не имеют шансов на подобный статус, потому что естественным образом меняются с течением времени», – заявил Лоза на своей странице в Facebook.

Слова музыканта опубликовал продюсер и критик Михаил Козырев, назвав их цитатой дня.

Козыреву, в свою очередь, ответил лидер группы «Бахыт Компот» Вадим Степанцов, назвав Цоя «монстром Франкенштейна»:

«Монстр Франкенштейна жив! Или не так: а кто оживил Чучелко? Михаил Натаныч, я помню, как вы его гальванизировали. Без вас его б забыли напрочь. А взглядов у его слушателей никогда и не было. Врет Юрий Лоза. Льстит», – написал он в Facebook.

В комментариях к постам пользователи Сети разделились на два лагеря: одни цитировали песни Цоя, которые на них повлияли, другие соглашались с Лозой, говоря, что в песнях лидера группы «Кино» нет основополагающих тезисов, которые влияли бы на мировоззрение молодежи в 1990-е.

Ранее стало известно, что паспорт и неизвестные стихи Виктора Цоя продали за 3,5 млн рублей. Отец Цоя назвал эти находки блефом, обвинив продавца документов в желании заработать.