Открытие новых медучреждений в Черкесске назвали «вертикальным взлетом»

Открытие новой детской больницы и онкологического центра в Карачаево-Черкесской Республике позволит не только решить застарелые проблемы системы здравоохранения региона, но и значительно повысить уровень медицинского обеспечения, объяснила газете ВЗГЛЯД главный врач Республиканской детской многопрофильной больницы Тамара Лайпанова, добавив, что это особенно важно для детей.

В Черкесске открывается два новых медицинских учреждения – Республиканская детская многопрофильная больница и Республиканский онкологический диспансер.

«Конечно, в качестве медицинской помощи, я считаю, это вертикальный взлет», – заявила газете ВЗГЛЯД главный врач Республиканской детской многопрофильной больницы Тамара Лайпанова. «С прошлого века шла проблема, что детская служба была разъединена. Хирургическая служба находилась в составе взрослой республиканской больницы, а соматическая служба – в детской больнице на улице Грибоедова, рядом с роддомом. И когда нужны были консультации, детей приходилось гонять, извините меня, туда-сюда, в том числе вечерами и ночью», – объяснила она.

«Сейчас служба объединилась и сосредоточена в одном месте. И конечно, это выгодно всем, в первую очередь детям. Прекрасная больница выстроена, туда переехала хирургическая служба. Очень много оборудования, соответствующего стандартам оснащения детской больницы. Это позволяет делать все виды операций, например, эндоскопические, лапароскопические. Так, на днях впервые была выполнена операция – казалось бы, обыкновенный аппендицит, но без разреза, лапароскопическим методом. Делаются также операции при врожденных аномалиях развития мочевой системы, очень сложные травматолого-ортопедические операции», – рассказала Лайпанова.

Площадь новой больницы составляет 10,8 тысячи кв. м, а вместимость – 110 коек. В ней созданы все условия для оказания специализированной и реабилитационной помощи, удобного доступа и комфортного пребывания маломобильных групп населения – для этого лечебный корпус оборудовали лифтами и подъемниками.

Главврач также отметила, что новая больница не только очень эффективна, но и имеет очень красивый дизайн. «Глава Карачаево-Черкесской Республики ездил в гематологический центр имени Дмитрия Рогачева, и оттуда были переняты многие дизайнерские решения. Совершенно уникальная детская больница получилась. Кроме того, коллектив великолепный перешел в нее работать, очень квалифицированный. Я могу уже обоснованно твердо об этом сказать», – подчеркнула собеседница.

Лайпанова отметила, что официальное открытие больницы еще только предстоит, и на него запланирован приезд федерального министра. Тем не менее, по ее словам, больница уже с 1 апреля интенсивно работает фактически в полную мощь.

Открытие нового онкологического диспансера также имеет важное значение для Черкесска и всей республики. Это позволит проводить своевременную диагностику и лечение больных по современным стандартам, даст возможность проведения дистанционной лучевой терапии, организации специализированных видов помощи. Новое учреждение станет межтерриториальным онкологическим центром, который обеспечит высокотехнологичной медицинской помощью пациентов с онкозаболеваниями не только из Карачаево-Черкесской Республики, но и из ближайших регионов.

Новый диспансер располагает стационаром на 100 коек, поликлиникой на 100 посещений в день и имеет общую площадь 18 тыс. 290 кв. м.

Напомним, Владимир Путин в своем суперуказе обозначил задачи по развитию детского здравоохранения, а также по разработке и реализации программ борьбы с онкологическими заболеваниями.