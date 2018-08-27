В России откроют способную найти «потерянные» спутники обсерваторию

Информационный телескоп с диаметром главного зеркала в 3,12 метра Алтайского оптико-лазерного центра заработает в 2019 году, сообщили в научно-производственной корпорации «Системы прецизионного приборостроения».

«В эксплуатацию телескоп с диаметром главного зеркала больше трех метров будет введен в 2019 году. Его расширение позволяет разглядеть объекты величиной в два сантиметра на высоте 400 километров», – передает ТАСС сообщение компании.

Эксперты смогут наблюдать за состоянием объекта даже при условии отсутствия с ним связи. «Это поможет, в частности, узнать, раскрылись ли солнечные батареи у спутника», – сообщили в компании.

Кроме того, обсерватория будет следить за космическим мусором.

Напомним, 6 августа 2016 года гендиректор научно-производственной корпорации «Системы прецизионного приборостроения» Юрий Рой сообщил, что система контроля космического пространства (СККП), первая из четырех запланированных к созданию в России, начала работу в Алтайском крае на площадке оптико-лазерного центра им. Титова.