Украинка подала сигнал фонариком с Эльбруса

Спасатели спустили с Эльбруса украинскую альпинистку, подававшую сигнал о помощи фонариком с высоты более 5 тыс. метров, рассказали в Эльбрусском поисково-спасательном отряде МЧС России.

В воскресенье поздно вечером в региональном МЧС сообщили, что в 20.40 мск поступила информация о нахождении на высоте 5250 метров на Эльбрусе незарегистрированной украинской туристки, не способной передвигаться самостоятельно и подающей сигналы о помощи фонариком, передает РИА «Новости».

«Спасатели спустили альпинистку вниз, с ней все нормально, никаких повреждений нет, просто она сильно устала и не могла идти», – сообщили в МЧС.

Спасали украинку трое сотрудников Эльбрусского отряда МЧС России.

Напомним, 22 августа пресс-служба ГУМЧС России по Кабардино-Балкарии сообщила, что один из двух пострадавших на Эльбрусе от удара молнии альпинистов скончался в ходе транспортировки с места происшествия.