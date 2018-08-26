Порошенко увидел в дипломатах воинское подразделение

Дипломатическая служба должна работать как воинское подразделение, заявил президент Украины Петр Порошенко в Авдеевке.

По его словам, вооруженные силы и дипломатическая служба – это «два крыла» президента, причем «солдаты» дипломатической службы во время «войны» не менее важны, чем «украинское войско».

Он заявил, что Украина «заплатила очень высокую цену» за возможность «проводить реформы, двигаться в Европу, в НАТО и изменять» страну, передает УНИАН.

Порошенко назвал миротворческую операцию с мандатом Совета безопасности ООН «ключевым элементом мирного процесса».

Напомним, Порошенко поздравил Донецк с «днем рождения» и заявил, что украинский флаг скоро будет развеваться над этим городом.