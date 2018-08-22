Канадское озеро превратилось в Марс из-за пожаров

Из-за лесных пожаров, которые несколько недель бушуют в провинции Британская Колумбия в Канаде, пейзаж вокруг озера Франкойс преобразился и стал напоминать снимки с Марса.

Кадры с места событий опубликованы в социальных сетях. На них видно, что в мутно-оранжевый цвет окрасились небо, земля и вода.

«Это видео просто взрывает мозг. Без фильтров… Никогда не видела ничего подобного», – пишет автор ролика, слова которой передает НТВ.

Еще в середине августа правительство канадской провинции Британская Колумбия ввело режим чрезвычайной ситуации на территории всего региона из-за природных пожаров. За минувшую неделю огонь уничтожил более 118 тыс. гектаров, пишет Globalnews.

Публикация от Tracy Calogheros (@calogheros) 22 Авг 2018 в 4:46 PDT