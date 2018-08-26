Появились сообщения о стрельбе в суде Петербурга

В СМИ появилась информация о стрельбе в здании федерального суда Московского района Санкт-Петербурга.

Могут быть ранены двое полицейских, сообщает телеканал НТВ в Twitter.

Позже в управлении информации и общественных связей ГУ МВД России по Санкт-Петербургу сообщили телеканалу «360», что информация о стрельбе в здании суда не соответствует действительности.

«Никакой стрельбы в здании Московского районного суда города Санкт-Петербурга сегодня, вчера и за время работы Объединенной пресс-службы не было. Распространенные кем-то видео и информация, по нашим данным, датированы 2012 годом», – приводит 78.ru заявление представителя ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Ранее СМИ опубликовали видео якобы с места происшествия, на котором два раненых человека в форме передвигались по коридору.

Напомним, 1 августа 2017 года члены «банды GTA» открыли стрельбу в здании Московского областного суда, обезоружив конвоиров в лифте. Преступники были остановлены силовиками, которые обеспечивали безопасность на процессе по другому делу. Трое злоумышленников были убиты на месте, еще один скончался в больнице. 9 августа 2018 года четыре члена «банды GTA», обвиняемых во множестве убийств водителей на дорогах Москвы, Подмосковья и Калужской области, были приговорены к пожизненному заключению.