В МИДе посмеялись над попавшим в новости про Ротару министром Лавровым

Официальный представитель МИД Мария Захарова обнаружила, что в одной из новостей про состояние певицы Софии Ротару ситуацию с ее недомоганием «комментирует» министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Яндекс жжжжжет», – написала она в Facebook, добавив смеющийся смайл.

К посту она прикрепила скриншот страницы, на которой в ленте новостей информацию о состоянии здоровья Софии Ротару почему-то комментирует Лавров.

На самом деле комментарий о ее состоянии давал другой Сергей Лавров – ее концертный директор.

Ранее сообщалось, что Ротару якобы госпитализирована в больницу в Уфе. Позже певица сама рассказала о состоянии здоровья, добавив, что «уже в норме».