Пушков сказал, чего не дождался Маккейн

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал смерть американского сенатора Джона Маккейна.

«Каддафи на выходе, следующий на очереди Башар Асад», – заявил Джон Маккейн семь лет назад, в августе 2011 года. Свержения и гибели Асада Маккейн не дождался. Политика и судьба распорядились иначе», – написал Пушков в Twitter.

«Планам Маккейна по перестройке мира под тотальную гегемонию США не суждено сбыться», – добавил он.

Пушков также рассказал о личном впечатлении о Маккейне, с которым он встречался в 2013 году во время дебатов по Сирии на форуме в Давосе.

«Его волновала только смена режима в Сирии. Какой ценой, какие силы придут после этого к власти в Дамаске, его не трогало. Никак не «икона морали», которую из него сейчас лепят в США», – подчеркнул член Совфеда.

Ранее в воскресенье в Совфеде отметили, что Маккейн «был хорош в своей ненависти к России».

81-летний Маккейн умер в субботу вечером. Киев назвал его «большим другом Украины», Грузия – своим «национальным героем», Польша – «настоящим героем» США и «большим другом» Варшавы.