Сенаторы потребовали у Госдепа рассказать обо всех «обещаниях» Трампа Путину

Американские политики пытаются узнать содержание беседы президентом США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки – сенаторы попросили Госдеп предоставить всю информацию, в том числе заметки переводчика, чтобы узнать, что обещал американский лидер российскому, пишет Foreign Policy.

Два ведущих демократа в комитете по международным отношениям сената потребовали от Госдепа все записи и документы, в том числе заметки переводчика Трампа. Это требование связано с тем, что глава Белого дома якобы может скрывать «определенные обещания», данные Путину, передает RT текст статьи Foreign Policy.

Речь идет о сенаторах Бобе Менендезе и Джин Шахин, которые обратились к госсекретарю Майку Помпео.

«Мы делаем этот запрос только из-за экстраординарных и, насколько нам известно, беспрецедентных обстоятельств встречи тет-а-тет… с лидером, который определяется в качестве угрозы для США в собственной Национальной стратегии безопасности президента Трампа», – говорится в послании в Госдеп.

Политики заявили, что чиновники так и не дали «четкое и полное описание каких-либо обещаний», которые Трамп якобы дал Путину в Хельсинки.

Сенаторы уверены, что Москва использует «молчание» Белого дома о встрече в своих интересах.

Ранее сообщалось, что сенаторы от Демократической партии запросили у госсекретаря Майка Помпео материалы со встречи президентов России и США, в том числе записи переводчика.

После саммита в Хельсинки на Трампа обрушился шквал критики, конгрессмены даже требовали допросить переводчицу Трампа, работавшую на личной встрече президентов.