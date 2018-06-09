Молодые футболисты в Кирове избили бомжей ради веселья

В Кирове трое молодых людей 18-19 лет избили бездомных, которые ютились в заброшенном доме.

Избивали бомжей спортсмены, молодые люди из хороших семей, сообщает Readovka. «У меня второй разряд по футболу, голкипер. Сейчас сидим – ржем», – рассказал один из задержанных журналистам.

Парни в процессе задержания веселились и шутили, сетуя на то, что в полиции их «опять шесть часов продержат». По факту побоев проводится проверка.

Вместе с тем, бездомные получили серьезные травмы. «Били ногами, руками...» – сообщил один из них.

«В первый раз рады видеть сотрудников полиции», – заметила другая пострадавшая.

Сообщается ,что об избиении в полицию сообщил прохожий, который услышал крики.