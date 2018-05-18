Бузову обвинили в плагиате с «потерянным» подолом платья

Модель plus-size Юлия Рыбакова обвинила певицу Ольгу Бузову в плагиате, когда та на премии МУЗ-ТВ повторила ее ситуацию с потерянной юбкой платья.

Рыбакова получила популярность в Сети после того, как потеряла юбку от платья на ковровой дорожке Каннского кинофестиваля.

«Бузова не показала ничего нового. Думаю, нагло воспользовалась этим казусом, увидев, что после обо мне написали все мировые СМИ и что я стала интересна рекламодателям и заработала 15 млн рублей с одной съемки. Думаю, это не первый случай, где Оля берет чьи-то жизненные ситуации и превращает это в цирк», – написала Юлия в Instagram.

Публикация от Model Plus Size (@yulia_rybakova_) 9 Июн 2018 в 1:48 PDT

По ее словам, Рыбакова ждала платье пять дней, прежде чем пойти на красную дорожку в Каннах:

«Видимо, это был не мой день, когда наступили на подол и застежка порвалась. Проснулась я знаменитой и, можно сказать, ровно за ночь опубликовали во всех крупных информационных источниках эту ситуацию. Я веду спокойный образ жизни и хожу только на свои вечеринки, на которых Ольга тоже «не хило» пиарится. Ну что ж, любой ценой в топ – это ее фишка», – сообщила модель.

Публикация от Model Plus Size (@yulia_rybakova_) 18 Май 2018 в 6:31 PDT

Напомним, на премию МУЗ-ТВ Бузова приехала на коне, а во время представления «потеряла» подол платья. Ольгу сразу стали обвинять в плагиате.

Публикация от Лучшие видео у нас! (@best_videos0l) 8 Июн 2018 в 10:35 PDT

В рамках мероприятия Филипп Киркоров поджег платье телеведущей Ксении Собчак.