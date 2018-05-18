Бузову обвинили в плагиате с «потерянным» подолом платья

Взгляд
9 июня, суббота  |  Последнее обновление — 17:10  |  vz.ru
Разделы

Правительство нашло способ остановить рост цен на бензин

В обмен на снижение акцизов нефтяников заставили залить Россию бензиномФото: Валерий Матыцин/ТАСС
Вице-премьер Дмитрий Козак провел специальное совещание с нефтяниками по поводу роста цен на бензин и дизтопливо, столь заметного в последнее время. Первых принятых мер оказалось явно недостаточно. Почему же растут цены на топливо и какие в итоге решения должны этот рост остановить? Подробности...
Перейти а раздел…

Губернатор Алиханов: О перевоспитании homo sapiens и жилищах орков

Калининградский губернатор Антон Алиханов выглядит едва ли не наиболее современно среди всех региональных руководителейФото: Виталий Невар/ТАСС
«Коррупция – это не смазка. Она до какого-то момента кажется смазкой, а по прошествии времени оказывается кислотой». Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как он реагирует на предлагаемые ему взятки и что думает по поводу иностранных агентов влияния. Подробности...
Перейти а раздел…

Россия отстала от США на сотни петафлопс

Cуперкомпьютер Summit весит больше авиалайнера, но считает быстрее всех в миреФото: ornl.gov
«Происходит революция, подобная той, что произошла в конце 1940-х, когда появились первые вычислительные системы» – так директор Института прикладной математики Борис Четверушкин оценивает «гонку суперкомпьютеров». США предъявили миру машину, которая считает со скоростью 200 квадриллионов операций в секунду. Китай наступает на пятки. Где в этой гонке место России? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему американцы ведут переговоры с террористами

Готовясь к переговорам с талибами, американцы не учли главногоФото: Mirwais Khan/AP/ТАСС
Проблема Афганистана переживает тектонический сдвиг – США начали переговоры с террористическим движением «Талибан». Это стало следствием полного провала американской стратегии, что в Вашингтоне нехотя признали. Но беда в том, что за все эти годы американцы так и не поняли главной проблемы Афгана, ввиду чего рискуют наделать еще более страшных ошибок. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
Перейти а раздел…

Cаммит G7 демонстрирует признаки распада глобального миропорядка

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
7 июня в Оттаве на пресс-конференции канадский премьер-министр Джастин Трюдо и президент Франции Эммануэль Макрон наперебой заявляли о готовности «обойтись без Трампа». Однако так ли уж едина Европа в решимости обойтись без США? Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

«Выброс птичьего помёта» вызвал политический скандал в Германии

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Взбудоражены все политики, все главные СМИ Германии, и неудивительно: в их руки попал жирный кусок для пропаганды, и теперь это тема номер один. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Фан-клуб режиссера Сенцова ужасен

Дмитрий Ольшанский, публицист
Эти люди тщательно имитируют нравственную озабоченность, они говорят о свободе для несправедливо осужденных, и хорошо говорят, пылко, но стоит только задать им один тихий вопрос, как все меняется самым сокрушительным образом. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
    Перейти а раздел…

    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

    Обсуждение: 17 комментариев

    Церемония инаугурации Владимира Путина

    Обсуждение: 40 комментариев
      Перейти а раздел…

      В крымском сафари-парке родились белые львята

      В крымском сафари-парке «Тайган» показали недавно родившихся белых львят. На данный момент в мире насчитывается около 300 белых львов. «Тайган» – крупнейший в Европе питомник больших кошек
      Подробности...

      Путин прибыл в Китай с официальным визитом

      Владимир Путин и Си Цзиньпин совершили поездку на скоростном поезде, вместе отправившись из Пекина в Тяньцзинь – город на берегу Желтого моря в 120 км от столицы. Дорога заняла полчаса. Тем самым Си продемонстрировал преимущества скоростного транспорта, а также китайского машиностроения
      Подробности...

      Новое извержение вулкана в Гватемале застало местных жителей врасплох

      В воскресенье в Гватемале произошло извержение вулкана Фуэго, признанное самым сильным за последние годы. Разбушевавшаяся стихия затронула более двух миллионов жителей. Серьезно пострадали несколько населенных пунктов. Власти эвакуировали три тысячи человек
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Российский миллиардер Роман Абрамович получил паспорт Израиля. А вам хотелось бы иметь другое гражданство?
        • Да, вместе с российским

        • Да, вместо российского

        • Нет

        Украинский политик заявил о существовании тайного мирового правительства, решающего глобальные вопросы. А вы верите в существование такого правительства?
        • Да

        • Нет

        Открытый гей Антон Красовский намерен участвовать в выборах мэра Москвы. Влияет ли на ваш политический выбор сексуальная ориентация политика?
        • Да

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:МИД указал, что в Донбассе обстановка вновь начинает обостряться
          Путин рассказал, кто из губернаторов может стать его преемникомМать раненной маньяком девочки рассказала о ее состоянииЛавров опроверг желание России вернуться в G8В «Газпром нефти» предсказали закрытие АЗС из-за убытков
          Украинские силовики вышли из двух захваченных сел в «серой зоне»Павленскому во Франции назначили бессрочный арестВ Антарктиде решили провести гей-парадПутин поговорил с Порошенко
          Прекращено уголовное дело против студента за надпись на баннере ЧМ-2018Стало известно о подготовке масштабного наступления сирийской армииЗахарова порекомендовала британскому послу книгу о ненависти к РоссииСтало известно имя выжившего в Афганистане советского летчика

          Главная тема


          Россия отстала от США на сотни петафлопс

          «уезжай домой»


          Появились сообщения о жестоком избиении российского парапланериста в Грузии

          город-герой


          Порошенко указали на нелепую ошибку с поздравлением Севастополя

          2 млрд фунтов


          Абрамович ответил на предложение продать «Челси»

          канцлер капут


          Spiegel: Господству Меркель в Германии и Европе пришел конец

          «выражаясь их языком, брехня»


          Экс-главком Черноморского флота высмеял украинский «перехват» российского корабля

          футбол против изоляции


          Провал бойкота ЧМ-2018 назвали «огромной философской победой» Путина

          «Может, нашим поиграть в хоккей»


          Журова нашла неожиданный способ улучшить игру российских футболистов

          украинские претензии


          Для воссоздания уникального самолета России придется пойти на хитрости

          «дураки и дороги»


          Лев Пирогов: Скажи Михаил Ефремов про Крымский мост что-нибудь умное, кто бы это заметил?

          «пророссийская ориентация»


          Егор Холмогоров: Границы этого геополитического вектора совпадают с границами Австрийской империи

          «обойтись без Трампа»


          Дмитрий Дробницкий: Возникла реальная угроза еще одного раскола в «Семерке»

          на ваш взгляд


          Российский миллиардер Роман Абрамович получил паспорт Израиля. А вам хотелось бы иметь другое гражданство?

          Бузову обвинили в плагиате с «потерянным» подолом платья

             9 июня 2018, 16:22
          Фото: life.ru
          Текст: Анастасия Смирнова

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Модель plus-size Юлия Рыбакова обвинила певицу Ольгу Бузову в плагиате, когда та на премии МУЗ-ТВ повторила ее ситуацию с потерянной юбкой платья.

          Рыбакова получила популярность в Сети после того, как потеряла юбку от платья на ковровой дорожке Каннского кинофестиваля.

          «Бузова не показала ничего нового. Думаю, нагло воспользовалась этим казусом, увидев, что после обо мне написали все мировые СМИ и что я стала интересна рекламодателям и заработала 15 млн рублей с одной съемки. Думаю, это не первый случай, где Оля берет чьи-то жизненные ситуации и превращает это в цирк», – написала Юлия в Instagram.

          По ее словам, Рыбакова ждала платье пять дней, прежде чем пойти на красную дорожку в Каннах:

          «Видимо, это был не мой день, когда наступили на подол и застежка порвалась. Проснулась я знаменитой и, можно сказать, ровно за ночь опубликовали во всех крупных информационных источниках эту ситуацию. Я веду спокойный образ жизни и хожу только на свои вечеринки, на которых Ольга тоже «не хило» пиарится. Ну что ж, любой ценой в топ – это ее фишка», – сообщила модель.

          Напомним, на премию МУЗ-ТВ Бузова приехала на коне, а во время представления «потеряла» подол платья. Ольгу сразу стали обвинять в плагиате.

          В рамках мероприятия Филипп Киркоров поджег платье телеведущей Ксении Собчак.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............