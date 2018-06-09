МИД прокомментировал возможную встречу Путина и Трампа

Возможная встреча президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа позволит «открыть шлюзы» в решении давних проблем в двусторонней повестке, а также сможет дать импульс американским бюрократам, не заинтересованным в улучшении отношений, не саботировать этот процесс, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

Москва считает, что повестка дня возможного саммита будет «всеобъемлющей». В частности, она будет включать вопросы стратегической стабильности «во всех ее аспектах, включая контроль над вооружениями, будущее контроля над вооружениями, недопущение гонки вооружений»; лидеры двух стран говорили об этом в ходе телефонного разговора 20 марта, передает РИА «Новости».

«Значимость двустороннего контакта (лидеров России и США – прим. ВЗГЛЯД) прежде всего в том, что должны открыться шлюзы, если сказать обобщенно», – заявил Рябков по итогам выступления в школе ПИР-Центра по глобальной безопасности.

Дипломат добавил, что «лидеры должны послать импульс такой мощи и силы, и они это вполне в состоянии сделать, чтобы бюрократия, те, кто, как мы знаем, в США противятся нормализации отношений с Россией, были не в состоянии саботировать это».

Рябков подчеркнул, что в Москве хотят нормализации отношений с США, и об этом «неоднократно говорил президент России».

Однако, напомнил замглавы МИД, Путин заявлял, что «в международных отношениях сегодня происходит что-то похожее на игру без правил, с этим тоже нужно иметь дело и разговор в этой плоскости тоже с Трампом пройдет».

При этом пока время и место встречи лидеров России и США не известно. Москва ожидает, что саммит не будет откладываться на неопределенный срок, несмотря на ориентацию на результат, а не на сроки.

«Фактор времени всегда очень существенен. И в ситуации нынешней, когда количество проблем просто переходит все мыслимые пределы и превышает любые планки, контакт чрезвычайно нужен и очень важен», – добавил Рябков.

Комментируя высказываемое экспертами мнение, что встречи Путина и Трампа не стоит ждать до промежуточных выборов в конгресс в США, дипломат заявил, что не будет «оценивать шансы по месяцам».

Также Москва и Вашингтон разделяют понимание необходимости встречи глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Майка Помпео. Их переговоры могут быть организованы на полях саммита АСЕАН в Сингапуре в августе.

«Графики руководителей внешнеполитических ведомств настолько сложны и подвижны временами, что довольно сложно заранее сказать, удастся ли их составить конкретно применительно к той или иной ситуации, но принципиальное понимание того, что такая встреча нужна в скором будущем есть, и оно, как я это понимаю, разделяется американской стороной», – пояснил замглавы МИД.

Рябков сообщил также, что российская сторона работает над позицией, с которой можно будет «выйти на данный контакт».

«По мере ее готовности мы ее будем докладывать своему руководителю министру Лаврову. Мы как исполнители не должны оказаться в ситуации, что договоренность будет достигнута, встреча назначена, но у нас не будет содержательной части, поэтому мы сейчас на это смотрим», – добавил он.

На минувшей неделе газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Белый дом проводит предварительные переговоры о проведении встречи российского и американского лидеров.

Путин объяснил, что его встреча с Трампом до сих пор не состоялась из-за ожесточенной внутриполитической борьбы в США.

Напомним, ранее в субботу президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп по телефону обсудили необходимость проведения встречи.