В Авдеевке объявили ЧС из-за остановки Донецкой фильтровальной станции

В подконтрольной Киеву Авдеевке объявлена чрезвычайная ситуация местного уровня в связи с остановкой работы Донецкой фильтровальной станции, сообщило министерство по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины.

«В связи с остановкой работы Донецкой фильтровальной станции в Авдеевке объявлена чрезвычайная ситуация местного уровня. Все остальные объекты газо-, водо- и электроснабжения в Донецкой и Луганской областях работают в штатном режиме», – приводит РИА «Новости» сообщение министерства.

Минобороны Украины утверждает, что украинские силовики со своей стороны в полной мере выполнили условия для восстановительных работ на ДФС, и в 7.00 9 июня работы на станции начались в плановом порядке.

В четверг сообщалось, что руководство компании «Вода Донбасса» решило остановить и законсервировать Донецкую фильтровальную станцию и эвакуировать рабочих при содействии СММ ОБСЕ.

Перед этим сообщалось, что СММ ОБСЕ временно приостановит усиленный мониторинг ротации смен рабочих на ДФС в связи с обстрелами ВСУ.