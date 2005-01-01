Красовский опроверг информацию о дебатах со Стерлиговым

По словам Антона Красовского, Герман Стерлигов, заявивший о дебатах, не звал его на встречу, как и представители телеканала «Царьград».

«Герман Стерлигов опубликовал позавчера пост, в котором сообщал, что мол 8 числа у нас с ним дебаты на «Царьграде». Обсуждать стилистику этого текста не буду, гадать под воздействием каких подмосковных грибов он был написан – тоже, скажу лишь, что никто – ни сам Стерлигов, ни редакторы телеканала «Царьград», ни Дугин – меня на эти дебаты не звали», – написал Красовский в Facebook.

Директор «СПИД. Центр» отметил, что твит Стерлигова вызвал неожиданный резонанс среди его товарищей, поэтому это заставляет его просить какое-то не столь ангажированное и несколько более популярное СМИ о площадке.

«Выборам мэра Москвы нужны независимые дебаты. Я обращаюсь к руководству РБК, «Дождя», «Эха», Москвы-24, РИА, ТАСС. Давайте сделаем эту площадку. Давайте договоримся о формате. О модерации. Люди хотят это увидеть? Так пусть увидят. Любая помощь, которую я могу оказать, я окажу. Спасибо», – подытожил Красовский.

Ранее предприниматель Герман Стерлигов сообщил в интернете о своем участии в дебатах, где его оппонентом будет Антон Красовский.