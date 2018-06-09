Детский лагерь в Севастополе закрыли из-за вспышки инфекции

Детский лагерь «Ласпи» временно закрыли из-за вспыхнувшей там инфекции, сообщил замруководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Роман Проскурнин.

«Сегодня в инфекционном стационаре находится 21 человек – 16 детей и 5 вожатых. Отобраны клинические материалы от больных. Мы считаем, что исследование очага инфекции нужно проводить без детей. Предлагаем первую смену лагеря прекратить», – передает слова Проскурнина издание «Новый Севастополь».

В свою очередь губернатор Дмитрий Овсянников пообещал «кадровые решения в департаменте образования, которому было поручено заниматься подготовкой лагеря».

«Считаю это событие чрезвычайным. Считаю, что смену нужно остановить, детей вывезти. Подготовить лагерь в соответствии с требованиями Роспотребнадзора», – добавил он.

Ранее директор регионального департамента здравоохранения Антон Бахлыков сообщил, что дети, попавшие больницу с гастроэнтеритом, пошли на поправку – двое из уже выписаны, а новых поступлений не было.

Детский оздоровительный центр «Ласпи» расположен в 30 км от Севастополя в сторону Ялты, в Ласпинской бухте. К 2020 году планируется увеличить мощности «Ласпи» до 750 детей в смену. Центр был открыт в 1957 году.

Ранее была приостановлена работа детского лагеря «Сосновый бор» в Кушве, где отравились почти 65 человек.