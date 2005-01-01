Путин напомнил Трампу о невыполненном обещании

Россия рассчитывает, что президент США Дональд Трамп выполнит свое предвыборное обещание улучшить отношения с Россией, Москва к этому готова, заявил президент России Владимир Путин в интервью программе «Вести в субботу», текст которого размещен на сайте «Вести».

«Одно из обещаний – улучшить российско-американские отношения. Надеюсь, что и это тоже состоится. Во всяком случае, мы к этому готовы. Мяч, я считаю, на американской стороне, на американской площадке», – передает РИА «Новости» слова Путина.

По его словам, Россия готова к нормализации отношений с США и их развитию, включая личные встречи.



«Я хочу сказать, что мы готовы к развитию и углублению, к нормализации отношений с Соединенными Штатами. Инструменты могут быть разные, в том числе и личные встречи», – сказал российский лидер.

Российский лидер отметил также, что взаимоотношения между лидерами государств должны быть приемлемыми, цивилизованными.



«Взаимоотношения между лидерами государств должны быть приемлемыми, цивилизованными. Но это совсем не исключает принятие решений, которые тот или другой лидер считают важными и целесообразными для своей страны», – сказал Путин.

По его словам, многие решения США и американского президента Дональда Трампа можно критиковать, но Трамп исполняет обещания, данные им в ходе избирательной кампании.



«Можно по-разному относиться к тем решениям, которые принимаются в Соединенных Штатах, в том числе и президентом США. Можно критиковать. Действительно, там много что заслуживает критики. Но есть одно обстоятельство, о котором я уже говорил: Трамп исполняет свои обещания, данные им в ходе избирательной кампании», – заявил президент России.



Он отметил также, что им полезно встретиться с лидером Трампом, отметив, что главное, чтобы внутриполитическая ситуация в Америке позволила это сделать.



«Мы встречались с президентом Соединенных Штатов на международных площадках. Конечно, это не дает возможность уделить должное внимание российско-американским отношениям. В целом я считаю такую встречу полезной. Вопрос только в том, чтобы внутриполитическая ситуация в Соединенных Штатах позволила это сделать», – сказал президент России.

Он подчеркнул, что опыт общения с Трампом говорит, что он человек вдумчивый, умеет слушать и реагирует на приводимые аргументы.



«Тот опыт общения, который у меня есть с президентом Соединенных Штатов, говорит о том, что, несмотря на то, что его действия часто критикуются, особенно в последнее время, в том числе и на международной арене и в сфере экономики, все-таки этот опыт говорит мне о том, что он человек вдумчивый, он умеет слушать и реагирует на приводимые собеседником аргументы», – сказал Путин.



«Все это дает мне основание полагать, что диалог может быть конструктивным», – добавил российский президент.

На прошлой неделе газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Белый дом проводит предварительные переговоры о проведении встречи российского и американского лидеров.

Путин объяснил, что его встреча с Трампом до сих пор не состоялась из-за ожесточенной внутриполитической борьбы в США.

Напомним, ранее в субботу президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп по телефону обсудили необходимость проведения встречи.