Путин рассказал, кто из губернаторов может стать его преемником

Жизнь покажет, кто из губернаторов может претендовать на какие-то посты, сказал российский президент Владимир Путин, комментируя возможность выбора преемника из числа губернаторов.

«Нужно следить с особым вниманием за теми, у кого получается, кто оказался на своем месте и отвечает высокому статусу руководителя субъекта Российской Федерации. Вы нескольких губернаторов перечислили. У них явно получается», – сказал Путин в интервью программы «Вести в субботу», передает РИА «Новости».

Президент выразил уверенность, что руководить регионом получается и у вновь назначенных губернаторов.

«Жизнь покажет, кто и чего добился и кто и на что имеет право претендовать», – сказал Путин, передает ТАСС.

Напомним, в апреле 2017 года Путин уже говорил, что его преемника определит на демократических выборах народ, а не конкретные чиновники.