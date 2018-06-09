Дети погибли в ДТП с экскурсионным автобусом в Грузии

Школьный микроавтобус, везший детей на экскурсию из Тбилиси в Кахетию, упал в овраг на Гомборском перевале на востоке Грузии, погибли четыре человека, в том числе двое детей, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Еще 10 человек получили травмы различной степени тяжести, сообщили в МВД страны.

Пострадавшие доставлены в больницу в Телави.

Ведется следствие, на месте находятся полицейские, врачи и спасатели.