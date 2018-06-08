Звезду «Орла и решки» поздравили с пополнением

Звезда популярного шоу «Орел и решка» и программы «Мейкаперы» Регина Тодоренко на премии МУЗ-ТВ показала округлившийся живот, и на вопрос журналиста о том, можно ли ее поздравлять с пополнением в семье, ответила утвердительно.

«Регина Тодоренко показала округлившийся живот на красной дорожке премии Муз-ТВ. По информации наших источников, Регина наблюдается в известном госпитале Лапино», – сообщил Telegram-канал Super.

Ранее Регина опубликовала пост на своей странице в Instagram, заявив, что скоро для нее наступит важный день:

«Сегодня наградила Элджей в номинации «Прорыв Года». Я верю, что совсем скоро я тоже совершу прорыв! 29го июня – день Х!», – сообщила звезда.

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko) 8 Июн 2018 в 11:22 PDT

Ранее сообщалось, что Регина Тодоренко попала в больницу с пиелонифритом.