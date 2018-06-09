МИД Польши предложил изменить скандальный закон о Холокосте

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил о необходимости пересмотра закона о Холокосте, так как он мешает внешнеполитической деятельности страны.

«Нужно, чтобы мы обрисовали нашу позицию, потому что постоянно присутствует определенная неуверенность и беспокойство из-за этой ситуации. В отношениях с США и Израилем это стало проблемой», – сказал Чапутович, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию RMF FM.

Чапутович призвал «принять определенное решение», потому что «это дело влияет на климат переговоров». По его словам, сейм может откорректировать этот закон, не дожидаясь рассмотрения в Конституционном суде.

Напомним, 1 марта скандальный польский закон о Холокосте и бандеровщине вступил в силу.

Закон, предполагающий введение уголовной ответственности за высказывания о причастности поляков к Холокосту, раскритиковали Израиль и США.