Канадских военных обязали вернуть рюкзаки и спальники из-за дефицита

Военнослужащие канадской армии получили постановление, обязывающее их сдать рюкзаки и спальные мешки в связи с нехваткой снаряжения.

Армия повторно распределит сданное снаряжение и направит его туда, где это наиболее необходимо. Эта норма сохранится до тех пор, пока дефицит не будет устранен, сообщает RT со ссылкой на телеканал CTV.

Уточняется, что разрешено оставить рюкзаки и спальники тем, кто задействован в военных миссиях, оперативным подразделениям и силам быстрого реагирования, например, 2-й Объединенной оперативной группе.

По словам официального представителя канадских вооруженных сил, подполковника Андре Саллюма, перераспределение рюкзаков и спальных мешков необходимо «из-за успешных инициатив по рекрутированию» и из-за того, что многие военнослужащие переместились на позиции, где снаряжение этого типа не нужно. «Это рассматривается не как дефицит, а скорее как внутреннее перераспределение среди канадских ВС», – сказал он.

В то же время депутат от консерваторов Джеймс Безан ранее обвинил правительство Канады в неспособности предоставить войскам снаряжение в достаточном объеме. «На мой взгляд, это смешно. Если либералы не могут как следует справиться со спальными мешками, то как мы можем ждать от них, что они обеспечат наличие истребителей и новых кораблей для нашего флота?», – возмутился он.