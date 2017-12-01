Зрителям покажут предысторию «Игры престолов»

Руководство канала HBO заказало у британской сценаристки Джейн Голдман материал пилотной серии сериала, который раскроет предысторию «Игры престолов».

В сериале будет рассказано о событиях, «на тысячи лет предшествующих» сюжету «Игры престолов», сообщает ТАСС со ссылкой на журнал Variety.

Отмечается, что Голдман выступит в роли сценариста и продюсера.

Также идет работа и над другими возможными сериалами, связанными с «Игрой престолов». В этом принимают участие сценаристы Макс Боренштайн, Брайан Хелгеленд, Карли Рэй и Брайан Когман.

Напомним, в марте руководство канала HBO пролило свет на судьбу героев финального сезона сериала «Игра престолов».

В конце 2017 года актер Джейсон Момоа, сыгравший в сериале роль кхала Дрого, заявил, что финал саги станет самым великим, что когда-либо показывали по телевидению.