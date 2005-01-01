Европу призвали больше не рассчитывать на «отцовского гегемона»

Вера Европы в либеральный миропорядок «наивна», для Соединенных Штатов под руководством Дональда Трампа существуют «только соперники, а не партнеры», пишет австрийское издание Kurier со ссылкой на эксперта Немецкого общества внешней политики Йозефа Брамля.

Брамль отметил, что на протяжении десятилетий Европа полагалась на «отцовского гегемона» – США, сделавших доллар основной валютой и «гарантировавших эффективное функционирование системы международных институтов», в том числе ВТО, НАТО и ООН, передает ИноТВ.

Однако, продолжает немецкий эксперт, эти времена прошли, и Европе следует это осознать, «проснуться и перестать выдавать желаемое за действительное». Функционирование либерализма и его институтов – это «несбыточная мечта», отметил Брамль, подчеркивая, что Трамп настроен на уничтожение этих институтов власти.

Роль США как «защитника либерального миропорядка» ослабла уже при Бараке Обаме, заметил эксперт. «Существует только мир политического реализма, в котором нет друзей, а есть только враждующие блоки», – подчеркнул он.

Степень уязвимости Европы демонстрирует ситуация вокруг Ирана. «Политическое объединение Европы против США не работает, потому что у европейской экономики гораздо больше интересов в США, чем в Иране», – заметил эксперт. По его словам, военные действия против Ирана со стороны США или Израиля не исключены уже в этом году, так как если Штаты и Европа «уйдут из Ирана» из–за санкций, то свой бизнес в этой стране начнет строить Китай, а этот Вашингтон не хочет допустить.

Европа пытается проводить свою политику посредством штрафных пошлин на мотоциклы Harley Davidson или виски, однако ЕС глубоко заблуждается, надеясь, что это ударит по Республиканской партии. По мнению эксперта, Трамп уже уничтожил Республиканскую партию, а заодно «упразднил систему сдержек и противовесов, систему демократического разделения властей».

«Европейские фирмы должны делать инвестиции в Европу. Мы должны модернизировать и расширять инфраструктуру континента, это сделает нас сильнее, а не партнерство, которого, собственно говоря, больше нет», – резюмировал эксперт.

Накануне министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что между Соединенными Штатами и Европой возникли расхождения, замалчивать которые больше нельзя. Глава немецкого внешнеполитического ведомства раскритиковал политику Дональда Трампа, сознательно принимающего решения, которые наносят вред Европейскому союзу.

Напомним, с 1 июня США ввели таможенные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза, Канады и Мексики, развязав торговую войну со своими союзниками.