Американский военный убит в Сомали

В результате нападения на юге Сомали погиб один военнослужащий США, еще четверо солдат получили ранения, сообщает CNN со ссылкой на четыре источника в Пентагоне.

Сообщается, что на американских военных напала неизвестная группировка боевиков. Они применили огнестрельное оружие и минометы, передает РИА «Новости».

Американцы занимались тренировками местных сомалийских сил, уточняет телеканал.

Чуть позже министерство обороны США подтвердило гибель военного и ранение еще четырех при нападении боевиков в Сомали. Пентагон уточнил, что атака была осуществлена в 14.45 по местному времени в пятницу (время совпадает с мск). Сообщается, что трое раненых американцев были эвакуированы, одному оказана «достаточная медицинская помощь» на поле боя.

Ведомство добавляет, что задача американских военных заключалась в том, чтобы очистить от группировки боевиков группировки «Харакат аш-Шабаб» контролируемые ими территории деревень, создать постоянный боевой контроль, повысить уровень безопасности и передать эти населенные пункты под управление правительства Сомали.

Многодневная операция проходила примерно в 350 километрах к юго-западу от столицы Сомали Могадишо.

Американские военные регулярно отчитываются об уничтожении боевиков в Сомали.