Опубликованы американские аналоги советского плаката «Не болтай»

Агентство национальной безопасности США рассекретило пропагандистские плакаты 1950-1960 годов для своих сотрудников, некоторые работы были посвящены советской угрозе.

Мотивационные плакаты были разработаны агентством во избежание утечки информации, пишет Government Executive.

Группа по раскрытию архивов правительства в 2016 году направила запрос о свободе информации в агентство. Спустя два года «мотивационные» плакаты и плакаты, созданные в целях обеспечения безопасности, рассекретили.

Отмечено, что агентство показало более 100 пропагандистских плакатов. Некоторые из них связаны с «холодной войной» и с СССР.