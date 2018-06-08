Путин рассказал о качествах Трампа как собеседника

Диалог с президентом США может быть конструктивным, потому что Дональд Трамп является вдумчивым человеком, который умеет слушать и реагирует на аргументы, заявил президент Владимир Путин в эфире телеканала «Россия-24».

«Он (Трамп – прим. ВЗГЛЯД) человек вдумчивый, он умеет слушать и реагирует на приводимые собеседником аргументы. Все это дает мне основание полагать, что диалог может быть конструктивным», – цитирует Путина РИА «Новости».

Напмоним, ранее Трамп заявил, что Россия должна вернуться в «большую восьмерку». В Кремле ответили на приглашение Трампа, подчеркнув, что Москва концентрирует свое внимание на иных форматах.