За день в Турции погибли двое российских туристов

Сразу два гражданина России за один день погибли в больницах Турции после происшествий во время отдыха на курортах.

31-летний турист Дмитрий Бевз утонул, когда купался в море. Очевидцы вызвали спасательную бригаду, носпасти Бевза не удалось, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Haberturk. Тело туриста доставили в Институт судебно-медицинской экспертизы в Анталье.

«ЧМ произошло в районе Конаклы, курорта Аланья. Россиянин начал захлебываться в море во время купания. Отдыхающие на пляже заметили, что мужчина тонет, и взывали бригаду спасателей, которые вытащили Бевза из воды, после чего он был госпитализирован. Несмотря на попытки врачей реанимировать пострадавшего, турист скончался», – приводит агентство слова издания.

Также агентство ссылается на издание Cukurova Expres, в котором сообщается о гибели 50-летнего россиянина Сергея Володина в номере отеля. Володин отдыхал в Кемере со своей женой, когда упал и сильно ударился головой. Мужчина также был доставлен в больницу Антальи, однако скончался там от полученной травмы. Тело отправили в Стамбул на судмедэкспертизу. Причина и обстоятельства смерти будут выясняться.

В прошлом году также поступали сообщения о гибели россиян на курортах Турции. Например, в сентябре в районе Аланьи утонул 31-летний турист, а в Анталье нашли погибшим 27-летнего мужчину.