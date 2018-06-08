Появились данные о решении ликвидировать футбольный клуб «Амкар»

Футбольный агент Павел Нестеров сообщил в социальных сетях о том, что пермский «Амкар» будет расформирован.

Теперь, по словам Нестерова, в Перми будет футбольный клуб «Звезда», который не будет иметь никакого отношения к «Амкару».

«Решение принято! Команды «Амкар» больше нет. Футболисты подписывают документы и забирают трудовые. В Перми теперь ФК «Звезда» в ПФЛ. Главный тренер – Константин Парамонов, президент – Алексей Попов. Но к «Амкару» эта команда отношения не имеет. «Амкар» умер», – написал Нестеров в своем Twitter.

Как отмечает футбольный агент в социальной сети, информацию о расформировании он получил от футболистов «Амкара» и генерального директора клуба Игоря Пезвухина.

При этом начальник отдела по лицензированию РФС Евгений Летин сообщил, что «Амкар» предоставил финансовые документы, которые находятся на изучении у Российского футбольного союза. 13 июня РФС собирается принять решение по лицензированию футбольного клуба для участия в чемпионате РФПЛ, сообщает ТАСС.

Напомним, что в премьер-лиге «Амкар» играет с 2004 года. В последнем сезоне они заняли 13 место. По итогам сезона-2008 «Амкар» занял четвертую строку, что стало для пермяков наивысшим достижением. В том же году команда вышла в финал Кубка России, где проиграла ЦСКА.