Турция резко сократила объем поставок яблок в Россию после проведенных Россельхознадзором проверок, что дает основания подозревать эту страну в реэкспорте продукции, сообщает надзорное ведомство.

«Сразу после проведенного инспектирования турецкая сторона резко сократила поставки яблок в Россию. Сложившаяся ситуация свидетельствует о возможных поставках из Турции продукции из стран, в отношении которых действуют временные ограничения, установленные президентом и правительством России», – говорится в сообщении на сайте Россельхознадзора.

До визита специалистов надзорного ведомства в Турцию в 2018 году на территорию России морским транспортом было поставлено около 38 тыс. тонн свежих яблок.

Проверки 24 крупных предприятий по производству и хранению яблок в Турции прошли из-за резкого увеличения объемов поставок продукции урожая 2017 года в Россию с 28 мая по 2 июня.

На складах проверяемых предприятий во время инспекции представителями Россельхознадзора обнаружено 3,5 тыс. тонны яблок, предназначенных для внутреннего потребления на территории Турции. Яблок для экспорта в Россию проверяющие не обнаружили.

Ранее в Ассамблее экспортеров Турции (TIM) сообщили, что в январе-мае 2017 года турецкий экспорт в Россию вырос на 61,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 1,409 млрд долларов. Наибольшая доля экспорта приходится на сельскохозяйственный сектор.

Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии в конце ноября 2015 года. С осени 2016 года ограничения последовательно снимались. Запрет на поставки томатов, одного из самых важных для Турции товаров, сохранялся до ноября 2017 года.