Кондуктор отказалась продать льготный билет русскоговорящему школьнику в Эстонии

Эстонский школьник пожаловался, что ему отказались продать льготный билет в электричке из-за того, что он обращался к кондуктору по-русски.

Учащийся 11 класса гимназии 17 мая в Таллине сел на электричку Elron. К нему сразу подошла кондуктор, которой он по-русски сказал, что ему нужен льготный билет до Кейла, и дал зеленую карточку, сообщает Delfi.

«Кондуктор спросила, есть ли у меня с собой ученический билет. Я ответил, что нет. На это она сказала, что без ученического билета не может мне продать льготный билет. Я ответил, что на зеленой карточке есть информация о том, что я являюсь учеником и, насколько мне известно, этого достаточно, чтобы купить льготный билет», – рассказал школьник, отметив, что такая ситуация возникла впервые.

После этого кондуктор потребовала купить полный билет или выйти из электрички. Школьник попросил кондуктора назвать фамилию и сфотографировал ее, а затем вышел. В ответ, по его словам, она проворчала что-то вроде «русские всегда требуют скидок».

«Могу предположить, что причиной такого поведения кондуктора стало то, что я говорил по-русски. Эстонский, к сожалению, знаю плохо. Но верить в это очень не хочется», – предположил школьник.

Руководитель по маркетингу и коммуникации Elron Марийс Адамберг сообщила, что жалобу школьника в компании не получали. Она отметила, что право на проезд с льготным билетом есть только при наличии подтверждающего право на льготу документа. Для школьника это карточка ISIC Scholar или ученический билет.