Вильфанд ушел с поста руководителя Гидрометцентра

Директор Гидрометцентра Роман Вильфанд, которому 13 июня исполняется 70 лет, оставляет свой пост, занимаемый с 2001 года.

«Приказ вышел 6 июня. Я перехожу в должность вполне симпатичную - научный руководитель Гидрометцентра России», – передает ТАСС слова Вильфанда.

Он отметил, что по закону предельный возраст директора НИИ может составлять 65 лет, а в особых случаях достигать 70 лет, но не более.

«Я думаю, что это правильно и справедливо», – сказал он.

Напомним, в апреле глава Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что температура воздуха летом превысит среднюю или останется в пределах нормы.