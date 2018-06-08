Путин рассказал о готовности Пхеньяна к конструктивной работе

Россия и Китай довольны ходом урегулирования ситуации на Корейском полуострове, заявил президент Владимир Путин.

«Россия и Китай заинтересованы в том, чтобы на Корейском полуострове и в северо-восточной Азии в целом установились мир и стабильность», – сказал Путин после переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином, передает ТАСС.

Путин также отметил, что начавшийся межкорейский переговорный процесс идет в логике российско-китайской «дорожной карты» урегулирования.

«Недавние российско-северокорейские контакты подтверждают готовность Пхеньяна к конструктивной работе», – цитирует Путина РИА «Новости».

Ранее Путин и Си Цзиньпин сделали совместное заявление о двусторонних отношениях и международной ситуации.