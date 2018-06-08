В Кишиневе оштрафовали телеканал за показ московского парада Победы

По решению Координационного совета по телевидению и радио (КСТР) телеканал «РТР-Молдова» оштрафовали на 85 тыс. леев (около 5 тыс. долларов) за показ военного парада на Красной площади в Москве 9 мая.

В ведомстве сослались на Кодекс о телевидении и радио, запрещающий трансляцию в Молдавии «иностранной пропаганды», отметив, что это нарушение является для канала повторным, передает «Интерфакс».

КСТР посчитал, что «телеканал повторно нарушил положение Кодекса телевидения и радио о защите информационного пространства Молдовы, которое разрешает ретрансляцию аналитических, военных и информационно-аналитических программ только из стран, подписавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, а также из США и Канады».

«Мы ничего не нарушили. Закон запрещает информационные и информационно-аналитические программы, но не запрещает фильмы или прямые трансляции с событий. Мы не согласны с решением КСТР и намерены его обжаловать в суде», – заявил генеральный директор телекомпании Евгений Сергеев.

Напомним, в январе председатель парламента Молдавии Андриан Канду промульгировал закон, вводящий ограничения на трансляцию российских телеканалов, вместо президента страны Игоря Додона, который раскритиковал этот законопроект.