Неадекватное поведение Киркорова объяснили возрастным кризисом

Подписчики Филипа Киркорова пристыдили его за неприличное поведение в соцсетях, и посчитали, что он неадекватно себя ведет из-за нежелания мириться со своим возрастом.

Певец разместил ролик в Instagram, где нецензурно шутит в кампании Гарика Харламова.

Пост сопровождает подпись: «Продолжаю неистово хайповать! Стал главным BadBoy русского YouTube! Людям, без самоиронии и чувства юмора можно смело пропустить сей эксперимент, ни одного народного артиста на съемках данного шедевра не пострадало, только наши с Гариком животы! Всем мира и чувства юмора! Самоирония великая вещь».

В ролике певец специально путает имя ведущего, в отместку Харламов называет его «Филиппом Пугачевой».

Комментаторов такие шутки не впечатлили.

«Такого отборного, жирного мата не было слышно от Филиппа даже вне сцены. «Штормит», бедного, не по-детски Возрастной кризис – ничего не поделаешь, не все его умеют переживать достойно», – прокомментировала видео viktoriya_orlova.

«Вы похожи на хорошего мальчика, который матерится, чтобы выглядеть плохим», – написала lkondratyeva.

«Чушь полнейшая! И дело не в чувстве юмора, а в том, что он упал ниже плинтуса», – считает kozlovamila5611.

Напомним, что в эфире одного из шведских телеканалов певец Филипп Киркоров ранее выругался матом на мешавшего ему человека.