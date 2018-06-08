Управделами президента России выпустило мороженое

Мороженое «Выбор Кремля» предприятия управления делами президента России стало доступно в Госдуме, Совете Федерации, на Красной площади, а также в регионах, рассказала пресс-секретарь управделами Елена Крылова.

По словам Крыловой, на сегодняшний день потребителю доступны пломбир с вишневым вареньем, крем-брюле, классический пломбир, шоколадный пломбир и эскимо.

«Мороженое можно приобрести в российских регионах, комбинате питания «Кремлевский», в точках продаж в Совете Федерации, Государственной думе», – передает РИА «Новости» слова пресс-секретаря управделами.