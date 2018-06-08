В Совфеде оценили планы Британии расследовать «преступления» России

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал сообщения, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на саммите G7 в Канаде предложит создать «группы быстрого реагирования» для борьбы с российскими кибератаками и убийствами.

«Тереза Мэй, видимо, хочет быть похожа на «железную леди» Маргарет Тэтчер, но копия всегда хуже оригинала. У нее мало что получится и сейчас она имеет все шансы потерять популярность в Великобритании», – передает RT слова сенатора.

По его словам, если такое предложение действительно будет, то Мэй вряд ли получит поддержку Евросоюза в вопросах противодействия российским угрозам.

«Остальная Европа не хочет постоянно жить в конфронтации с Россией. Это видно по событиям, которые происходят в Италии, Франции, Германии. Британия сейчас отвлекает свой народ от процесса выхода из Евросоюза какими-то российскими угрозами», – сказал Джабаров.

Напомним, ранее в пятницу глава британского внешнеполитического ведомства Борис Джонсон заявил, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй собирается предложить план по формированию так называемой группы быстрого реагирования для выявления «преступных действий России».