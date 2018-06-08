Стало известно о встрече Новака и аль-Фалеха по сделке ОПЕК+ в Москве

Министр энергетики Александр Новак и министр энергетики промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех проведут встречу в Москве по сделке ОПЕК+.

Министр энергетики промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии прибудет в российскую столицу по случаю проведения 14 июня футбольного матча Россия – Саудовская Аравия в рамках ЧМ-2018, передает ТАСС со ссылкой на представителя минэнерго страны.

Планируется также, что он встретится с российским коллегой Александром Новаком, чтобы обсудить актуальные вопросы по реализации сделки ОПЕК+.

Отмечается, что основная тема переговоров в ОПЕК+ в настоящее время – смягчение квот по ограничению добычи.

Ранее министр энергетики России Александр Новак заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что постепенное увеличение нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК+ может начаться с третьего квартала текущего года, если будет принято такое решение.