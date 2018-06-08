Володин рассказал, когда Госдума обсудит варианты увеличения пенсионного возраста

Депутаты Госдумы еще не обсуждали варианты повышения пенсионного возраста, так как еще не получили проект из правительства, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Мы не обсуждали вариативность, о которой говорят, исходим из того, что правительство должно сформировать свою позицию, и, когда она будет направлена в виде законодательной инициативы, мы, безусловно, будем ее обсуждать уже при поступлении в Госдуму», – сказал он, передает ТАСС.

В четверг стало известно, что российское правительство утвердит концепцию пенсионной реформы на заседании 14 июня.

Президент Владимир Путин в рамках прямой линии назвал одной из ключевых задач российского правительства улучшение благосостояния и повышение уровня дохода пенсионеров.

Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что основные контуры обновленной пенсионной системы России будут отработаны в ближайший год, а пенсионное обеспечение в стране должно состоять из двух частей – государственной и корпоративной, когда участие в формировании пенсии гражданина принимает работодатель.