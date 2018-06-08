Китай заявил о готовности развивать сотрудничество с Россией в атомной сфере

Китай готов к активному развитию сотрудничества с Россией как в традиционных сферах, так и в других областях, в том числе в атомной, заявил премьер госсовета КНР Ли Кэцян на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Ли Кэцян сообщил, что уже в 2018 году Китай ожидает 100 млрд долларов США от двустороннего товарного оборота, передает РИА «Новости».

«Мы уже выполнили поставленную задачу и можем еще подниматься на новый уровень. Мы готовы вместе с вами развивать сотрудничество в традиционных сферах и в новых сферах, в частности, в атомной сфере», – сказал премьер госсовета КНР.

Он отметил также, что двустороннее сотрудничество после завершения падения товарооборота между Китаем и Россией сохраняет высокую динамику.

Напомним, во вторник президент России Владимир Путин прибыл в Пекин, где проведет переговоры с руководством Китая.