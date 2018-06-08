Стало известно о преступлениях австралийских военных в Афганистане

Бойцы спецподразделений австралийской армии, вероятно, совершали военные преступления во время пребывания в Афганистане, сообщили местные СМИ.

Как сообщает газета Sydney Morning Herald со ссылкой на доклад властей, внутренняя проверка была инициирована в 2016 году командующим силами спецопераций генерал-майором Джеффом Сенгельманом и поддержана главнокомандующим силами обороны Ангусом Кэмпбэллом, передает РИА «Новости».

В докладе сообщается о «несанкционированном и незаконном применении насилия во время операций» австралийскими солдатами, «пренебрежительное отношение к человеческой жизни и достоинству». Преступления, предположительно, происходили из-за отсутствия подотчетности командования за действия нарушителей.

Тем временем суд штата Новый Южный Уэльс начал собственное расследование изложенных в докладе фактов, затрагивающих действия австралийского контингента в Афганистане с 2001 по 2016 год.

Напомним, в ноябре 2016 года сообщалось, что прокуратура Международного уголовного суда готова начать расследование возможных военных преступлений и преступлений против человечества в Афганистане, включая те, которые совершены военными США.