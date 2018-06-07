Пентагон связал безопасность США с реформами на Украине

Оборонная реформа, которую проводят украинские власти, неразрывно связана с безопасностью стран – участниц НАТО, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис.

«Успешное проведение оборонной реформы на Украине напрямую связано с нашей общей безопасностью – безопасностью США, безопасностью стран НАТО», – приводятся слова главы Пентагона на сайте украинского минобороны.

С таким заявлением Мэттис выступил на встрече глав оборонных ведомств Великобритании, Канады, Литвы, Польши и Украины в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в четверг.

Мэттис при этом подчеркнул, что Россия якобы нарушает международные нормы, в связи с чем Пентагон считает необходимым продолжить помощь Украине.

Напомним, представитель Госдепартамента Хезер Науэрт сообщила, что США решили предоставить Украине «продвинутые оборонительные средства». Позднее Госдеп разрешил коммерческий экспорт на Украину ограниченной партии летального оружия, произведенного американскими компаниями (но не государственные поставки). Сама Украина собралась разрешить прямой экспорт всем производителям оружия и техники.