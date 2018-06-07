СК отреагировал на обращение обманутых дольщиков из Липецка к Путину

Центральный аппарат СК России проконтролирует расследование уголовного дела о мошенничестве при строительстве домов, дольщики которых обратились к российскому президенту Владимиру Путину на прямую линию.

Следственные органы установили, что с августа 2014 по сентябрь 2017 года руководство АО «Эксстроймаш» не исполнило обязательства по договорам долевого участия в строительстве пяти многоквартирных домов в Октябрьском округе Липецка, сообщает управление СК по Липецкой области.

Дома находятся в разной степени готовности. Договоры долевого участия заключили 900 человек. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 и ч.1 ст.201 УК РФ (мошенничество и злоупотребление полномочиями).

Отмечается, что следствие предпринимает меры для выполнения договорных обязательств перед дольщиками: в марте сдан в эксплуатацию этапов одного из домов, продолжается возведение других домов.

«Для защиты законных интересов обманутых жителей Липецка следователями будет продолжена работа по установлению всех обстоятельств совершения преступления, в том числе конкретных лиц, причастных к лишению людей права на жилье», – заявили в СК.

В ходе прямой линии Владимир Путин рассказал о перспективах отказа от долевого строительства.