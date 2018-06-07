Парламентарий отметил позитивную роль наращивания темпов жилищного строительства

Государственный заказ на увеличение объемов жилищного строительства даст мощный импульс отрасли индустриального домостроения, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин.

Комментируя высказывание президента России Владимира Путина на прямой линии о необходимости выйти на объем жилищного строительства в размере 88 млн квадратных метров по итогам 2018 года, Сидякин напомнил, что в 2017 году ввод жилья в России составил 78,6 млн квадратных метров, из которых индивидуальное жилищное строительство – 32,7 млн квадратных метров, передает сайт «Единой России».

«В этом году нам предстоит еще больше наращивать объемы индустриального домостроения. Увеличение темпов строительства подстегивает развитие современных материалов и технологий, позволяющих строить многоквартирные дома в более короткие сроки», – заявил Сидякин.

По мнению парламентария, наращивание темпов жилищного строительства подтягивает экономику страны. Увеличению темпов строительства, как считает Сидякин, будут способствовать поэтапный уход от модели долевого строительства и переход к проектному финансированию. При этом депутат отметил перспективность развития малоэтажного строительства.

«Сегодня малоэтажное строительство составляет 41,6% от общего объема ввода жилья, и покупательский спрос растет. Большое количество горожан проживают в малоэтажных жилых комплексах. В этой связи мной совместно с Минстроем России подготовлен комплексный законопроект, которым предусматривается установление единого подхода к осуществлению эксплуатации общего имущества в жилищном фонде – как в многоквартирных дома, так в малоэтажных жилых комплексах», – подчеркнул Сидякин.

Напомним, во время прямой линии Путин рассказал о планах отказаться от долевого строительства. По его мнению, проблема долевого строительства гораздо шире, чем отдельные случаи обмана дольщиков. Однако, по его словам, резкие шаги могут привести к появлению еще большего числа претензий от граждан, так как будет невозможно закончить начатое строительство, и резкому снижению объемов строительства в целом.

В конце мая Путин заявил что Россия намерена существенно нарастить объемы жилищного строительства.