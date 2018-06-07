На военном полигоне под Петербургом произошел взрыв

Взрыв произошел на военном полигоне в Кингисеппском районе Ленинградской области, известно о пострадавших, сообщили в администрации Кингисеппского района.

«Взрыв произошел на полигоне Министерства обороны, есть пострадавшие», – передает слова представителя администрации ТАСС.

Источник в экстренных службах пояснил, что на полигоне утилизируют боеприпасы времен Великой Отечественной войны.